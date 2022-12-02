Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Шекинский район

2 дек. 13:26

В пятницу президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первый вице-президент Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева совершили поездку в Шекинский район.

В городе Шеки Алиевы посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и возложили к нему цветы. Затем президент принял участие в открытии после реконструкции участка Огуз-Шеки автомобильной дороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки.

Также Ильхам Алиев, Мехрибан Алиева и Лейла Алиева побывали на предприятии по производству сухофруктов Общества с ограниченной ответственностью Green Factory в селе Орта Зейзид, ознакомились с восстановительными работами, проведенными Фондом Гейдара Алиева в комплексе мечети-кладбища шекинских ханов. Кроме того, состоялось ознакомление с условиями, созданными в новом административном здании Исполнительной власти города Шеки.