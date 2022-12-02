В Дохе создали фан-зону для трудовых мигрантов

2 дек. 12:57

В Дохе на время проведения чемпионата мира по футболу открыли фан-зону для трудовых мигрантов.

Там установлены большие телеэкраны и обустроили развлекательные зоны. При этом она находится на отшибе, добраться куда можно только на автобусе и такси.

В Дохе это место известно под названием Asian Town - это крупнейшая в Индустриальном районе города коммерческая застройка, где в небольших квартирах и общежитиях живут десятки тысяч мигрантов из Индии, Непала, Филиппин и других.

При этом попасть в фан-зону в Корнише только владельцы карты Hayya, которую выдают официальным лицам турнира и владельцам билетов на матчи, передает ТАСС.