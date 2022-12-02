Названо время встречи Путина и Лукашенко

2 дек. 12:58

Президенты Беларуси Александр Лукашенко и России Владимир Путин обсудили международную обстановку, координацию совместных действий и договорились провести в декабре встречу, сообщает агентство БелТА по итогам телефонного разговора глав двух государств.

Сообщается, что лидеры "обсудили международную повестку дня и обстановку, координацию совместных действий". Кроме того, президенты также наметили график дальнейших контактов, "договорившись провести в декабре встречу для обсуждения практических вопросов реализации союзного строительства и экономических вопросов", отметило агентство.