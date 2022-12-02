Новак: Узбекистан заинтересован в газовом союзе с Россией и Казахстаном

2 дек. 12:50

В Узбекистане проявляют интерес к проекту по созданию тройственного газового союза между Россией, Казахстаном и Узбекистаном, соответствующий диалог будет продолжен, рассказал вице-премьер Александр Новак по итогам переговоров Совместной комиссии на уровне глав правительств в Самарканде.

"Договорились продолжить диалог. Мы готовы обеспечить увеличение поставок газа в Республику Узбекистан, поскольку потребление газа в Узбекистане растет и в ближайшей перспективе будет расти. И есть возможность расширения этого сотрудничества по поставкам газа. Детали технические будут проработаны в ближайшее время", - заявил он.

Новак добавил, что у Узбекистана есть заинтересованность в реализации газового союза. "Мы договорились продолжить работу, поскольку есть заинтересованность в дополнительных поставках российского газа в Республику Узбекистан", - сообщил вице-премьер.

Президент России Владимир Путин выдвинул идею создания тройственного газового союза 28 ноября. По словам лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева, "нужно вникнуть в эту тему", чтобы "прийти к искомым результатам и соглашениям".