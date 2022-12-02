Блинкен приедет в Китай в начале 2023 года

2 дек. 12:43

В начале 2023 года госсекретарь США Энтони Блинкен собирается приехать с визитом в Китай. Об этом он сообщил в интервью телеканалу France 2.

Он подчеркнул, что поездка состоится в январе или феврале.

"Это будет в продолжение разговора, состоявшегося между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите Группы двадцати несколько недель назад", - цитирует Блинкена ТАСС.

Напомним, в середине ноября Энтони Блинкен сообщил, что по поручению президента США Джо Байдена приедет в Китай в начале 2023 года. В ходе поездки американский госсекретарь обсудит укрепление связей между США и КНР, а также ряд региональных и глобальных вопросов.