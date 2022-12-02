В Минздраве призвали россиян успеть привиться от гриппа

2 дек. 12:40

Жители тех регионов России, где пока не начался рост заболеваемости гриппом, должны вакцинироваться, считает министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Возрастает заболеваемость (гриппом), поэтому главным является, чтобы своевременно люди привились", - сказал Мурашко.

Глава Минздрава пояснил, что привиться следует жителям "тех регионов, где еще не начался подъем заболеваемости". "Но нужно помнить, что формирование иммунитета происходит в течение 3-4 недель", - добавил он.

Также он напомнил гражданам, что в период высокой заболеваемости в общественных местах рекомендуется носить маски.