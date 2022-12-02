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В Минздраве призвали россиян успеть привиться от гриппа

В Минздраве призвали россиян успеть привиться от гриппа

Жители тех регионов России, где пока не начался рост заболеваемости гриппом, должны вакцинироваться, считает министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Возрастает заболеваемость (гриппом), поэтому главным является, чтобы своевременно люди привились", - сказал Мурашко.

Глава Минздрава пояснил, что привиться следует жителям "тех регионов, где еще не начался подъем заболеваемости". "Но нужно помнить, что формирование иммунитета происходит в течение 3-4 недель", - добавил он.

Также он напомнил гражданам, что в период высокой заболеваемости в общественных местах рекомендуется носить маски.

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