Маршрутка и  «Камаз» столкнулись на Ставрополье

2 дек. 12:39

Два человека пострадали в результате аварии с участием пассажирской «Газели» и грузовика в Ставропольском каре. Микроавтобус выполнял рейс Мирное-Ставрополь.

Установлено, что по предварительным данным, около 06:30 2 декабря вблизи села Мирного водитель пассажирской «Газели» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «Камаз».

«Выяснилось, что четырех пассажиров он подобрал по пути на автостанцию, откуда уже официально, после получения путевки и прохождения медосмотра, должен был двигаться по маршруту Благодарный – Ставрополь. По факту перевозки пассажиров вне маршрута в отношении водителя будет составлен административный материал», - сообщает ведомство.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, ее обстоятельства уточняются.