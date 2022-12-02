Грузинские эксперты рассказали испанским коллегам о туристическом потенциале Аджарии в рамках выставки IBTM World в Барселоне.
Как сообщает департамент туризма и курортов Аджарии, в мероприятии участвуют более 15 тыс представителей сферы туризма из 100 стран. Туристический потенциал Аджарии из Грузии представляют Департамент туризма Аджарии совместно с представителями Национальной администрации туризма и туристических компаний.
В рамках выставки делегация из Грузии проводит деловые встречи, передает Sputnik Грузия.
В Барселоне узнали о туристическом потенциале Аджарии
Грузинские эксперты рассказали испанским коллегам о туристическом потенциале Аджарии в рамках выставки IBTM World в Барселоне.
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