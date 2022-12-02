В Барселоне узнали о туристическом потенциале Аджарии

2 дек. 12:02

Грузинские эксперты рассказали испанским коллегам о туристическом потенциале Аджарии в рамках выставки IBTM World в Барселоне.

Как сообщает департамент туризма и курортов Аджарии, в мероприятии участвуют более 15 тыс представителей сферы туризма из 100 стран. Туристический потенциал Аджарии из Грузии представляют Департамент туризма Аджарии совместно с представителями Национальной администрации туризма и туристических компаний.

В рамках выставки делегация из Грузии проводит деловые встречи, передает Sputnik Грузия.