Двое дагестанцев ответят в суде за избиение полицейского

2 дек. 11:49

В отношении двух жителей Гергебильского района возбуждено уголовного дела по факту избиения сотрудника полиции при исполнении своих должностных обязанностей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Дагестану.

Следствие установило, что в сентябре мужчины устроили конфликт с правоохранителем из-за личных неприязненных отношений и нанесли ему телесные повреждения, повлекшие длительное расстройство здоровья.

"В результате преступных действий обвиняемых, представителю власти причинен вред здоровью средней тяжести", - сказано в сообщении.

Отмечается, что дело было направлено в суд. Жителям грозит до 10 лет лишения свободы.