В России выявили свыше 6,7 тыс новых случаев коронавируса

2 дек. 11:43

В России за минувшие сутки выявили 6 721 новый случай заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 1 190, в Санкт-Петербурге - 730, в Подмосковье - 215. В Краснодарском крае - 72, в Ставропольском крае - 45, в Крыму - 33, в Дагестане - 9, в Кабардино-Балкарии - 5, в Адыгее - 11, в Карачаево-Черкесии - 3, в Чечне - 4, в Северной Осетии - 7, в Ингушетии - 2.

Общее число инфицированных в России достигло 21 604 334.

Госпитализированы за сутки 1 150 человек. Выздоровели за сутки 5 684 человека, с начала пандемии - 21 009 259.

Умерло за сутки 57 человек, за все время - 392 117.