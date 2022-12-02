Парламент Азербайджана обвинил Францию в двуличии

2 дек. 11:36

Антиазербайджанскую резолюцию, принятую ранее Нацассамблеей Франции, осудили на заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

Как заявил на заседании глава комитета парламента по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфат Аскеров, Париж всегда демонстрировал двуличие.

"Национальная ассамблея Франции, как и Сенат, приняла аналогичную резолюцию. Они "обеспокоены" "судьбой армян", но почему они были равнодушны в течение 30 лет к судьбе около миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев?", - сказал он.

Депутат также обвинил Францию в препятствии проведения мирных переговоров между Баку и Ереваном. Также он напомнил, что 14 стран Африки платят налоги в госбюджет Франции. "В этом ее "справедливость"?", - добавил Аскеров.

Остальные политики подчеркнули, что подобные предвзятые шаги Парижа распространяют шовинистические идеи на международном уровне, воодушевляют сепаратистские и реваншистские силы, а также наносят серьезный удар по усилиям по восстановлению мира и стабильности на Южном Кавказе.