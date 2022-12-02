Москва заявила о готовности провести встречу Эрдогана и Асада

2 дек. 11:20

Мы готовы провести встречу президентов Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада, если нас об этом попросят, сообщил замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

"Мы всегда выражаем готовность и говорим, что это было бы правильно, но пока конкретной работы на политическом уровне не ведется. Пока нет таких планов", - цитирует его РИА Новости.

При этом он отметил, что Россия никому ничего не собирается навязывать, все зависит от желания сторон. "Если нас попросят об этом и у наших партнеров в Анкаре и в Дамаске будет такая заинтересованность, то, конечно, мы откликнемся положительно", - добавил Богданов.