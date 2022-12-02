Россия работает над организацией встречи лидеров Турции и Сирии

2 дек. 10:38

Россия работает над встречей президентов Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев в интервью телеканалу Al-Arabiya.

Он подчеркнул, что возможность встречи президентов на территории России "присутствует всегда", а Москва поддерживает это.

"Повторюсь - Турция должна рассмотреть это (встречу - прим. ред.). Мы считаем, что подобная встреча будет в целом позитивной и полезной, и мы работаем в этом направлении", - цитирует Лаврентьева РИА Новости.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности встречи с сирийским коллегой Башаром Асадом. Позже в СМИ появилась информация, что встреча президентов может состояться в России при посредничестве президента РФ Владимира Путина.