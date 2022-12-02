РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Главный цвет 2023 года «упивается чистой радостью»

Главный цвет 2023 года «упивается чистой радостью»

Институт цвета Pantone объявил главный цвет 2023 года: Pantone 18-1750 Viva Magenta, карминовый красный, сообщила исполнительный директор института Леатрис Эйземан.

"Pantone 18-1750 Viva Magenta происходит из семейства красных оттенков и вдохновлен красным цветом кошенили одного из самых ценных натуральных красителей, одного из самых сильных и ярких красителей, известных миру", - сказала она, отметив, что цвет наступающего года – "мощный, бесстрашный и вдохновляющий".

"Это новый красный, который упивается чистой радостью, поощряет эксперименты и самовыражение без ограничений", - цитирует релиз РИА Новости.

695 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version