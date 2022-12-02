Главный цвет 2023 года «упивается чистой радостью»

2 дек. 10:58

Институт цвета Pantone объявил главный цвет 2023 года: Pantone 18-1750 Viva Magenta, карминовый красный, сообщила исполнительный директор института Леатрис Эйземан.

"Pantone 18-1750 Viva Magenta происходит из семейства красных оттенков и вдохновлен красным цветом кошенили одного из самых ценных натуральных красителей, одного из самых сильных и ярких красителей, известных миру", - сказала она, отметив, что цвет наступающего года – "мощный, бесстрашный и вдохновляющий".

"Это новый красный, который упивается чистой радостью, поощряет эксперименты и самовыражение без ограничений", - цитирует релиз РИА Новости.