Узбекистан выразил настрой на сотрудничество с Россией

2 дек. 10:39

Узбекский премьер Абдулла Арипов, выступая на российско-узбекском бизнес форуме, сообщил о готовности республики развивать долгосрочное сотрудничество с Россией в различных областях

"Между нашими странами создана уникальная система взаимодействия на всех уровнях", - сказал он, отметив, что это касается не только правительственного взаимодействия правительствами, так и между регионами двух стран. "Нам надо активнее использовать возможности данных институтов", - цитирует его ТАСС.

По словам Арипова, Узбекистан "готов к обсуждению с российскими коллегами и партнерами совместных взаимовыгодных проектов". "Основная цель - наполнить экономическую повестку новыми проектными предложениями", - заявил премьер, добавив, что данные проекты будут реализованы на практике.

В заключение глава правительства выразил готовность страны к конструктивному и долгосрочному сотрудничеству с деловыми кругами РФ. Также он призвал бизнесменов активно "все имеющиеся резервы для наполнения партнерства Узбекистана и России качественно новым содержанием".