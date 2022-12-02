Европа уже израсходовала 7% газа из хранилищ

2 дек. 10:21

Ноябрь в Европе завершился падением уровня запасов газа в ПХГ ниже 93%. По оценкам "Газпрома", в этом сезоне "нагрузка на ПХГ Европы будет выше, чем в предыдущие годы в связи с изменившимися логистикой и источниками газоснабжения европейского рынка".

Похолодание и снижение ветогенерации держат цены на газ на высоком уровне. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $1467 за тыс кубометров. Январский фьючерс на TTF торгуется по $1501.

В настоящее время ПХГ Европы заполнены на 92,8%

Производительность терминалов СПГ уже неделю стабильно выше 70%, в октябре в среднем она составляла 60%.