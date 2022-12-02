Блинкен: США не хотят войны с Россией

2 дек. 10:15

Американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон сохраняет контакты с Москвой, поскольку есть ряд тем, по которым необходимо разговаривать.

"Да, мы поддерживаем контакты с Россией, потому что сохраняются серьезные моменты, которые необходимо обсуждать", - цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что Штаты продолжают контактировать с Россией во избежание ухудшения ситуации. При этом Блинкен заявил, что Вашингтон пока "не видел движения Москвы в эту сторону".

Кроме того, госсекретарь подчеркнул, что Белый дом не хочет войны с Россией, поэтому намерен избежать расширения украинского конфликта. "Нам не нужна третья мировая война, это не то, чего мы добиваемся", - добавил он.