Путину доверилось 76% россиян

2 дек. 10:17

Согласно опросу, проведенному фондом "Общественное мнение", президенту России Владимиру Путину доверяют 76% россиян, при этом 15% участников исследования российскому лидеру в доверии отказали, 9% затруднились с ответом.

Также большинство респондентов (77%) полагают, что президент скорее хорошо работает на своем посту, неудовлетворительную оценку работе Путина поставили 11% респондентов и столько же затруднились ответить на вопрос.

Опрос "ФОМнибус" провели 25-27 ноября среди 1,5 тыс респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов.