Ушел из жизни грузинский актер Нугзар Шария

2 дек. 9:59

Грузинский актер театра и кино Нугзар Шария скончался в возрасте 81 года. Соболезнования родным и близким актера выразил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, сообщили 2 декабря в пресс-службе кабмина.

"Выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной заслуженного артиста Грузии Нугзара Шария", - сказано в сообщении.

Гарибашвили подчеркнул, что актер останется особенной фигурой в истории грузинского киноискусства.

Причина смерти Шария на данный момент неизвестна.

Напомним, Шария родился в 1941 году. Он снялся в таких лентах, как "Абесалом и Этери", "На берегах ингури" и "Закон гор". В 70-х годах он покинул СССР и эмигрировал в США, а затем переехал в Германию.