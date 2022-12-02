Мишустин: Россия открыта для кооперации и сотрудничества с дружественными странами

2 дек. 10:04

Россия открыта для кооперации с дружественными странами и имеет все для наращивания сотрудничества с соседями, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Наша страна остается открытой к кооперации с дружественными государствами. Теми, кто по опыту десятилетий понимает преимущества взаимодействия с близкой по географии, культуре и духовным ценностям Россией. У нас есть все необходимое, чтобы наращивать многоплановое торгово-экономическое, проектное и инвестиционное сотрудничество с ближайшими соседями. И Узбекистан входит в их число", - сказал он на российско-узбекистанском бизнес-форуме в Самарканде.

Мишустин подчеркнул, что Россия и Узбекистан строят отношения "на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга".

Российский премьер находится в Узбекистана с двухдневным визитом.