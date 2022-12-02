Мишустин оценил сотрудничество России и Узбекистана

2 дек. 10:00

Москва наблюдает хорошую динамику во внешнеторговом обороте РФ и Узбекистана в этом году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, уточнив, что важно сохранить положительные тенденции, запуская новые проекты.

"Россия является одним из ведущих торговых партнеров Узбекистана. По итогам прошлого года мы, опередив Китай, вышли на первое место во внешнеторговом обороте Республики с долей около восемнадцати процентов. Хорошую динамику видим и в текущем году", - сказал он на российско-узбекистанском бизнес-форуме в Самарканде.

Далее Мишустин отметил важность сохранения положительных тенденций. "Для этого – запускать новые перспективные проекты прямой промышленной кооперации, в том числе в сфере машиностроения, фармацевтики, транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства. Сюда направляются значительные по объемам инвестиционные и технические ресурсы", - подчеркнул глава Кабмина.