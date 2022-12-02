Чем опасен общественный Wi-Fi

2 дек. 9:40

Во время подключения пользователя к незащищенной общедоступной сети Wi-Fi в кафе или торговом центре киберзлоумышленники могут с легкостью взломать его ноутбук или телефон, предупредил старший специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко.

«Почти у всех хотспотов есть системы авторизации с целью обеспечения защиты, но мошенники могут поставить свои ретрансляторы. И тогда люди думают, что просто подключились к общественной сети раздачи интернета, а по факту весь трафик идет через мошенников», - сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Далее эксперт уточнил, что для безопасной работы с общественными сетями Wi-Fi, во-первых, нужно использовать VPN. Это один из лучших способов защитить информацию. «Каждый раз, когда вы подключаетесь к веб-сайту через общедоступную сеть Wi-Fi, убедитесь, что вы видите «HTTPS» в адресной строке и значок замка. Никогда не просматривайте веб-сайты HTTP в общедоступной сети Wi-Fi», - рекомендовали в Роскачестве.