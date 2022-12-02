В Швеции считают, что "Северные потоки" могли подорвать с надводного судна

2 дек. 9:39

Шведский ученый полагает, что взрывные устройства для диверсии на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", могли спустить с надводного судна.

"Это не маленький высокоточный заряд, а более крупный заряд, который был размещен на дне рядом с трубами", - заявил доцент НИИ обороны королевства Ханс Ливонг газете Expressen.

Он добавил, что в диверсии на газопроводах могли задействовать несколько судов, которые управляли взрывными устройствами.

Также в газете описали версию, по которой заряды на трубах установили с помощью подводных аппаратов.