Российские власти заинтересовались работой психологов и психиатров 

2 дек. 8:06

Доступность психолого-психиатрической помощи для россиян будет повышена. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

"Впервые помощь психологов погружена в медицинскую помощь. Сейчас принимаются необходимые решения по повышению доступности психолого-психиатрической помощи для граждан, службу необходимо развивать - и здесь важно активное участие регионов", - сказал глава ведомства в беседе с журналистами.

Далее Мурашко отметил, что развитие психолого-психиатрической службы сегодня является важнейшим направлением работы – только за последний год при активном участии профессионального сообщества сформировано более 20 нормативно-правовых актов и принят основополагающий порядок оказания медицинской помощи.

Накануне президент России Владимир Путин заявил о том, что службы психологической помощи в России не развиваются нужным образом, пока государство на всех уровнях этому вопросу не уделяет должное внимание.

