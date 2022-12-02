Иранские креветки теснят российских сородичей

2 дек. 8:20

Заместитель министра сельскохозяйственного джихада, глава Организации рыболовства Ирана Хоссейн Хоссейни заявил о росте объема экспорта иранских креветок в Россию. По его словам, в текущем иранском календарном году (начался 21 марта 2022 года) этот показатель вырос в 3,5 раза.

"Проблема экспорта креветок из иранской провинции Голестан в Россию решена, и теперь этот продукт будет напрямую экспортироваться в эту страну", - сказал он.

Далее Хоссейни отметил, что в отчетный период, производство креветок на ферме по разведению креветок "Гюмюшан" выросло на 100% по сравнению с предыдущим сельскохозяйственным годом, составив 3 100 т.