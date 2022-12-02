В Москве будет морозно с прояснениями

2 дек. 7:53

Согласно прогнозам синоптиков, сегодня в Москве и области столбики термометров днем будут находиться на отметке -9°С, будет облачно с прояснениями. Также в столице и области будет преимущественно без осадков, местами на дорогах гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

«Температура воздуха днем будет колебаться в пределах -7...-9°С. Ожидается восточный ветер со скоростью 3–8 м/c. Вечером и ночью столбики термометров будут показывать -13...-11°С. Ожидается восточный ветер со скоростью 3–8 м/c», - говорится в сообщении погодного ведомства.

Атмосферное давление днем и ночью – 768 мм рт. ст.