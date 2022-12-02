Гергиев и Усманов получили по семечке

2 дек. 7:07

В Москве были определены лауреаты национальной премии в области креативных индустрий Russian Creative Awards (RCA). В числе прочих награду RCA, выполненную в форме семечки, получили предприниматель Алишер Усманов и гендиректор Мариинского театра Валерий Гергиев.

«Именно креативные люди создают сейчас тот продукт, который как зеркало показывает то, что мы чувствуем, что переживаем», - сказала директор национальной премии в области креативных индустрий Марина Абрамова, передает ТАСС.

Russian Creative Awards - премия, которая объединяет все креативные индустрии.