В Нальчике обновят подстанцию, обеспечивающую светом 15 тысяч человек

2 дек. 5:25

В Нальчике началась модернизация подстанции "СКЭП", которая обеспечивает электричеством примерно 15 тыс человек и 12 социально значимых объектов. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Россети Северный Кавказ".

"Энергетики приступили к реализации инвестиционного проекта по повышению надежности работы ключевого питающего центра микрорайона "Завокзальный" городского округа Нальчик - замене оборудования подстанции 110 кВ "СКЭП" 110/10/6", - поведали в пресс-службе.

Уточняется, что на повышение надежности энергоснабжения Нальчика направят примерно 60 млн рублей.

В компании отметили, что благодаря модернизации оборудования будут созданы все условия для подключения к электрическим сетям новых потребителей, передает ТАСС.