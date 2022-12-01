Дагестан примет Всероссийский фестиваль интеллектуальных игр

1 дек. 23:42

Первый всероссийский фестиваль интеллектуальных игр в Дагестане пройдет 17-18 декабря на площадке исторического парка "Россия – моя история", сообщил руководитель клуба интеллектуальных игр "Идальго" в республике Руслан Рузанов.

Он отметил, что интеллектуальные соревнования состоятся по следующим играм: "Что? Где? Когда?", "Брейн-ринг", "Своя игра" и "Хамса".

На фестиваль уже зарегистрировались свыше 100 человек, среди которых знатоки клуба "Что? Где? Когда?", члены московских интеллектуальных клуба, а также Подмосковья, Калужской области, Кубани и всех регионов СКФО.

Стоит добавить, что мероприятие посетят магистр "Что? Где? Когда?" Александр Друзь и депутат Госдумы Анатолий Вассерман.