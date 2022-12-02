В Международном центре мугама презентовали фильм "Раст"

2 дек. 6:45

В Международном центре мугама прошла торжественная презентация телевизионного музыкального фильма Rast («Раст»), звездами которого стали известные исполнители мугама.

Автор идеи проекта – всемирно известный тарист, лауреат Государственной премии, кавалер орденов «Шохрат» и «Шараф», народный артист, профессор Рамиз Гулиев.

По его словам, работа над кинокартиной продолжалась на протяжении семи лет: съемки проходили в различных местах Азербайджана. «Была проведена большая работа, надо было собрать исполнителей, музыкантов, коллективы, отправиться в регионы страны. Кроме того, в тот период началась пандемия, которая унесла жизнь нашего любимого режиссера Этибара Бабаева. Затем были события, связанные с 44-дневной Отечественной войной. Память о шехидах навсегда в наших сердцах и душах. Славная Победа в войне дала нам большой стимул для завершения проекта", - поведал он.

Участниками фильма стали известные ханенде – народные артисты Алим Гасымов, Шафига Эйвазова, Мансум Ибрагимов, Назакят Теймурова, Айгюн Байрамова, заслуженный деятель искусств Агиль Меликов, коллективы Азербайджанского государственного телевидения и радио - Симфонический оркестр имени Ниязи под руководством народного артиста Назима Гаджиалибекова и Ансамбль народных инструментов "Хатира" имени Ахсана Дадашева под управлением народного артиста Адиля Багирова. В фильме ханенде исполняют дестгях, в совместном тандеме с симфоническим оркестром и народным ансамблем. Cтихи и газели Физули декламирует заслуженный артист Азад Шукюров.