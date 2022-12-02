Мишустин встретится с коллегой из Узбекистана

2 дек. 6:55

Глава российского правительства Михаил Мишустин проведет переговоры с узбекистанским коллегой Абдуллой Ариповым и примет участие в бизнес-форуме двух стран.

Планируется, что главы кабинетов министров РФ и Узбекистана начнут рабочий день с посещения национальной отраслевой выставки "Сделано в Узбекистане". Экспозиция должна познакомить гостей из России с производственным и экспортным потенциалом Узбекистана. В нее включена продукция фармацевтической, химической, текстильной, кожевенно-обувной, электротехнической, мебельной, ювелирной промышленности, аграрного сектора Республики.

Затем, как предполагается, Мишустин и Арипов отправятся на Российско-узбекский бизнес-форум, выступят на пленарном заседании, передает ТАСС.