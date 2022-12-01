ЧМ-2022: Япония обыграла Испанию и вышла в плей-офф

На чемпионате мира по футболу закончились матчи в группе E.
Сборная Японии со счетом 2:1 переиграла Испанию и вышла в 1/8 финала. На гол нападающего испанцев Альваро Мораты, забитый на 11-й минуте, японцы ответили двумя точными ударами Рицу Доана (48-я) и Ао Танаки (51-я).
В параллельной встрече сборная Германии обыграла Коста-Рику (4:2). Голами в составе немецкой команды отметились Серж Гнабри (10-я минута), Кай Хавертц (73-я и 85-я минуты) и Николас Фюллькруг (89-я). У Коста-Рики на 58-й минуте отличился Ельцин Техеда, а на 70-й минуте костариканцы отыграли еще один мяч благодаря автоголу голкипера немцев Мануэля Нойера.
Таким образом, в плей-офф мирового первенства из группы Е вышли Япония и Испания.