В Дагестане прошла первая аттестацию гидов

2 дек. 6:25

В Дагестане подытожили первую аттестацию экскурсоводов и гидов-переводчиков: из 38 соискателей испытания успешно прошли 23 экскурсовода и один гид-переводчик, информирует пресс-служба Минтуризма республики.

«В аттестации экскурсоводов (гидов), которая в течение трех дней проходила в Дагестане, приняли участие 38 соискателей. Из них 23 экскурсовода (гида) и 1 гид-переводчик успешно прошли аттестацию и попали в федеральный реестр экскурсоводов (гидов)», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ближайшее время прошедшим аттестацию вручат аттестаты и нагрудные идентификационные карточки.