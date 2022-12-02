Иранская автоэлектроника придет в Россию

2 дек. 6:05

В Россию будет поставляться автоэлектроника из Ирана, а также подушки безопасности. Планируется, что предприятие будет поставлять порядка 3–5 тысяч единиц продукции ежегодно, сообщили РИА новости в "Синергии".

По словам главы корпорации "Синергия" (управляющая компания Synergy Trust) Вадима Лобова, поставки стали возможными благодаря соглашению с компанией Nimeh Hadi Emad Co.

"Наша совместная компания станет единственным импортёром и поставщиком автокомпонентов под торговой маркой EMAD по всем каналам на территории России. Запуск проекта оказался возможен благодаря стремительному развитию российско-иранского сотрудничества во всех сферах экономики, включая автомобильное машиностроение, сельское хозяйство, нефтегазовый и энергетический сектор", - приводит слова собеседника РИА Новости.

"Предприятие будет поставлять порядка 3–5 тысяч единиц продукции ежегодно и предоставит гарантийное обслуживание. Ожидается, что новая структура займёт 10–15% российского рынка автозапчастей и датчиков", - отметили в "Синергии".