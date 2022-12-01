Власти пробуют вести диалог по-новому с жителями Узбекистана

1 дек. 22:57

В Узбекистане начинают использовать новую систему диалога с населением - эксперимент проводится в Аккурганском районе Ташкентской области, сообщает пресс-служба администрации президента.

Рабочая группа из руководителей 24 министерств и ведомств действует в 29 махаллях. Ее представители обходят каждую махаллю, где знакомятся с каждым домохозяйством, узнают о проблемах населения и социально-экономическом положении, реализуют оперативные меры по их эффективному решению, уделяя внимание прежде всего тем, кто находится в трудных социальных условиях.

Пока в махаллях "Ешлик", "Маданият", "Жагалбойли", "Сувти", "Куштамгали", "Мустакиллик", "Хонобод", "Элтамгали", "Султон Сегизбоев", "Толовул" группа изучила 920 домохозяйств и 15 социальных объектов, решила 76 (13,8 %) из 547 вопросов. По всем остальным вопросам определены необходимые практические мероприятия.

Группа составила план мероприятий на следующий год для решения существующих задач в махаллях. Среди них реконструкция четырех школ, ремонт дорог и обновление 500 опор ЛЭП.