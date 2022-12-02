В Махачкале открылась выставка современного искусства Ингушетии 

2 дек. 1:28

В Дагестанском музее изобразительных искусств имени П.С. Гамзатовой в Махачкале открылась выставка "Современное изобразительное искусство Ингушетии", информирует пресс-служба Дагестанского музея изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой.

"В экспозиции будут представлены картины, предметы декоративно-прикладного искусства, а также народные костюмы 19 художников Ингушетии. Среди них М. Полонкоев, Д. Оздоев, Б. Кариев, З. Инаркиева, М. Мартазанов и другие – участники региональных, всероссийских и международных выставок", - говорится в релизе.

По словам организаторов, молодые художники, чьи работы представлены на выставке, "сумели продолжить начинания старших мастеров в новом современном ключе, стать достойными продолжателями художественных традиций изобразительного искусства республики".

Выставка "Современное изобразительное искусство Ингушетии" продлится до 13 декабря.