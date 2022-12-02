США угрожают Мексике торговой войной

Мексика, второй по величине экспортный рынок для американской кукурузы, планирует отказаться от генетически модифицированной культуры к 2024 году. между США и Мексикой возник конфликт в связи с предложением Мехико запретить генетически модифицированную кукурузу. Эксперты предупреждают об опасности торгового спора, если страны не достигнут компромисса.

Как отмечает Wall Street Journal, Мексика планирует запретить генетически модифицированную кукурузу к 2024 году, что усиливает торговую напряженность между двумя странами. По данным Национальной ассоциации производителей кукурузы, более 90% кукурузы, выращиваемой в США, генетически модифицированная. Министр сельского хозяйства США Том Вилсэк на этой неделе встретился в с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, чтобы попытаться решить спор. После встречи Вилсэк предупредил, что если проблема решена не будет, ”американскому правительству придётся рассмотреть все варианты, в том числе и официальные меры для обеспечения наших законных прав” в рамках соглашения между США, Мексикой и Канадой. Соглашение, которое упомянул министр, вступило в силу в 2020 году. Оно обеспечивает равные торговые условия для трех стран, а также юридические рамки для урегулирования споров.

На этой неделе Лопес Обрадор заявил, что страна придерживается запрета на генетически модифицированную продукцию для потребления человеком. При этом Мексика предложила продлить крайний срок для кормовой кукурузы на два года, пока изучается ее состав. ”У нас достаточно белой кукурузы, и мы запретили импорт желтой кукурузы для потребления человеком”, - сообщил президент. Запрет распространяется как на белую, так и на желтую кукурузу, которая в Мексике в основном используется в качестве корма для животных. И Вилсэк и Обрадор сказали, что надеются достичь соглашения по поводу генетически модифицированной кукурузы.

Мексика стала вторым крупнейшим рынком для американского экспорта кукурузы в 2021 году, стоимость поставок составила $4,7 млрд сообщает министерство сельского хозяйства США. На первом месте Китай, закупивший в прошлом году американскую кукурузу на $5,1 млрд.

Ланс Лиллибридж, выращивающий кукурузу в Бентон-Каунти (штат Айова) не собирается переходить на другие семена из-за угрозы со стороны Мексики. ”Мы не собираемся менять планы на следующий год”, - заявил Лиллибридж, председатель Ассоциации производителей кукурузы штата Айова. По его словам, даже если бы семян без ГМО было бы достаточно, неизвестно, как доставлять в Мексику чистую кукурузу отдельно от генетически модифицированной.

Спор по поводу кукурузы усугубляет торговую напряженность между США и Мексикой в сфере энергетической политики

В июле Кэтрин Тай, Торговый представитель США, запросила консультации по урегулированию спора с Мексикой в рамках соглашения о свободной торговле (USMCA). Она обвинила страну в том, что она отдает предпочтение собственной государственной нефтяной компании в ущерб американскому бизнесу. Как сообщают американские и мексиканские чиновники, Тай должна встретиться с министром экономики Мексики Ракель Буэнростро в Вашингтоне. По словам мексиканского чиновника, стороны обсудят ситуацию вокруг генетически модифицированной кукурузы и националистическую энергетическую политику Мексики.

В декабре 2020 года Лопес Обрадор подписал указ о поэтапном отказе от генетически модифицированной кукурузы в Мексике к январю 2024 года. Указ появился в связи с необходимостью защиты собственных сортов кукурузы и сохранения здоровья населения.

Большинство американских сортов были модифицированы, чтобы сделать их более устойчивыми к насекомым и увеличить урожай, а в последнее время для большей переносимости засухи. Американская кукуруза выращивается с применением глифосата, самого популярного гербицида в мире и активного вещества в средстве от сорняков Roundup компании Bayer AG.

Указом от 2020 года Лопес Обрадор также утвердил поэтапный отказ от глифосата, который используется на большинстве кукурузных, соевых и хлопковых плантациях в США. Фермеры отдают предпочтение именно ему, поскольку он эффективнее и дешевле, чем другие химикаты. Мексиканское правительство ссылается на исследования, доказывающие, что глифосат оказывает неблагоприятное воздействие на здоровье людей и некоторых животных, а также утверждение Международного агентства по изучению рака, что данный гербицид, предположительно, канцероген. Однако это утверждение отрицает Агентство по охране окружающей среды США.

В 2018-2019 годах компания Bayer прогорала в трех судебных процессах, инициированных покупателями средства Roundup, которые заявили, что заболели раком из-за продукта. Тем не менее недавно компании удалось одержать серию побед в суде. В отношении глифосата Лопес Обрадор заявил, что Мексика по-прежнему хочет найти замену средству против сорняков, прежде чем полностью его запретить: ”Мы ограничили его использование, но отказаться от него пока не можем, поскольку альтернативы нет”. Хотя крайний срок на импорт генетически модифицированной кукурузы наступит через год, производители уже выбирают семена для посадки следующей весной.

”Это не бросок с сиреной, время вышло и генетически модифицированная кукуруза уже в системе за пределами сроков, установленных указом, - объясняет Ангус Келли, глава отдела государственной политики в Национальной ассоциации производителей кукурузы. - Проблему нужно было решать еще год назад”.

Критики указа уверены, что запрет приведет к дальнейшему росту цен в Мексике, поскольку подорожает кукуруза и мясо животных, корм для которых будет стоить больше

По данным исследования, проведенного консалтинговым агентством World Perspectives, Inc для группы производителей продуктов питания из США и Мексики, предложенные ограничения приведут к росту стоимости кукурузы в Мексике в среднем на 19%, тортильи подорожают на 16%. Национальная ассоциация производителей кукурузы призывает Торгпредство США вмешаться. Несмотря на двухлетнюю благосклонность к мексиканскому правительству, мы не видим со стороны руководства страны практически никакого желания выполнять свои обязательства в рамках соглашения о свободной торговле, говорят в Вашингтоне.