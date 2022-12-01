Байрамов: Азербайджан годами становился жертвой злоупотребления консенсусом в ОБСЕ

1 дек. 21:46

Азербайджан долгие годы становился жертвой злоупотребления консенсусом в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом заявил министр иностранных дел страны Джейхун Байрамов, выступая на заседании Совета министров иностранных дел организации.

"Большинство важнейших решений ОБСЕ были приняты благодаря ясно обозначенному консенсусу. Азербайджан годами становился жертвой злоупотребления принципом консенсуса в организации. Несмотря на это, мы последовательно выступали за соблюдение буквы и духа коллективной безопасности", - цитирует его ТАСС.

Глава азербайджанского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что одним из примеров пренебрежения консенсусом стало принятое в октябре решение направить в Армению миссию наблюдателей ОБСЕ. "Решение об отправке в Армению миссии по оценке потребностей, принятое без консенсуса, стало открытым нарушением мандата, одобренного коллективной волей всех стран - участниц организации", - поведал министр.