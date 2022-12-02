Байрамов: этнические армяне в освобожденных регионах Азербайджана будут иметь такие же права и свободы, как и другие граждане

2 дек. 0:30

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил в своем выступлении на 29-й сессии Совета министров ОБСЕ о гарантии равных прав этническим армянам, проживающим на освобожденных территориях.

По словам министра, необходимо поощрять и поддерживать активизировавшиеся в последние месяцы диалог и контакты между властями Азербайджана и местными этническими армянами.

"Азербайджан также полон решимости реинтегрировать своих граждан армянского происхождения, проживающих на постконфликтных территориях, в свое политическое, социальное и экономическое пространство, гарантируя равные со всеми остальными гражданами Азербайджана права и свободы. Конституция Азербайджанской Республики обеспечивает прочную правовую основу в этом отношении", - сказал Байрамов.

Он подчеркнул, что важно поощрять и поддерживать активизировавшиеся в последние месяцы диалог и контакты между властями Азербайджана и местными этническими армянами.