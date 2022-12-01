В Новороссийске заработал Центр адаптации мигрантов 

1 дек. 23:22

Трудовых мигрантов в Новороссийске в формате вечерней школы будут обучать русскому и английскому языкам в НКО "Центр адаптации мигрантов", которое создал общественник Робинзон Лаврик.

Идея создать Центр пришла, когда общественник увидел, как ребята из средней Азии помогают пенсионерам, но при этом сами они еще не адаптировались до конца: сейчас Лаврик руководит известной в Новороссийске общественной организацией "Помоги пенсионеру", передает портал Юга.ру.

Центр будет работать в формате вечерней школы, занятия в нем будут бесплатными. Волонтеры обучат желающих языкам, познакомят с историей города и покажут его главные достопримечательности.