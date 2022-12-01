МИД Азербайджана выразил решительный протест в связи с принятой Нацсобранием Франции резолюцией

1 дек. 23:06

Временный поверенный в делах Франции в Азербайджане Жюльен Ле Лан был вызван в четверг в МИД республики, ему был выражен решительный протест в связи с клеветнической резолюцией, принятой накануне в нижней палате парламента Франции (Национальное собрание) против Азербайджана.

Данная резолюция, как и так, что была принята некоторое время назад в Сенате, является очередной провокацией Франции против Азербайджана, отметили в МИД. На каждое из утверждений в резолюции, отражающей предвзятую и одностороннюю позицию Франции в отношении Азербайджана в ущерб международному праву, в ведомстве дали последовательный ответ.

Отмечено, что эта резолюция, как и ряд других шагов Франции, является попыткой подорвать процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, подорвать усилия по установлению мира и спокойствия в регионе.

МИД Азербайджана подчеркивает, что из заявлений, сделанных представителем французского правительства на слушаниях по резолюции, стало ясно, что за этой резолюцией стоит правительство Франции. В министерстве добавили, что эта страна не может выступать в качестве справедливого и нейтрального посредника.

Азербайджан решительно отвергает данную резолюцию. МИД вновь выразил требование воздержаться от действий и заявлений, которые направлены против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, и означают вмешательство в его внутренние дела.

Временный поверенный в делах Франции заявил, что, как и резолюция, принятая в Сенате некоторое время назад, эта резолюция не отражает официальной позиции французского правительства. По его словам, правительство Франции поддерживает переговоры о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Он заверил, что донесет позицию азербайджанской стороны до соответствующих структур во Франции.