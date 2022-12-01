США и Франция будут добиваться того, чтобы у Ирана никогда не было ядерного оружия

1 дек. 21:50

США и Франция будут добиваться того, чтобы Иран никогда не обзавелся ядерным оружием. Об этом сказано в совместном заявлении, принятом по итогам сегодняшней встречи президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона.

"Они по-прежнему полны решимости гарантировать, чтобы Иран никогда не смог разработать или приобрести ядерное оружие", - говорится в сообщении.

В документе подчеркивается, что Вашингтон и Париж продолжают работать с другими международными партнерами для решения проблемы ядерной эскалации Ирана, его недостаточного сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), а также его дестабилизирующей активности на Ближнем Востоке.