Свыше 13 млрд рублей из федерального бюджета пойдет на реконструкцию аэропорта в Махачкале

1 дек. 22:26

В 2023-2025 годах Дагестану на реконструкцию международного аэропорта Махачкала (Уйташ) будет выделено из федерального бюджета свыше 13 млрд рублей.

"Осуществить в 2023-2025 годах бюджетные инвестиции за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере 13,1 млрд рублей в строительство и реконструкцию объекта капитального строительства "Реконструкция аэропорта Махачкала (Уйташ)" в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", - говорится в соответствующем распоряжении правительства РФ, опубликованном в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

На территории единственного в Дагестане аэропорта появится новая искусственная взлетно-посадочная полоса длиной 3,2 км, будут реконструированы перрон и аэродромная инфраструктура. Планируется, что в эксплуатацию объект будет сдан в декабре 2025 года.