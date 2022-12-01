Румыния и Азербайджан заинтересованы в развитии Срединного коридора

1 дек. 22:11

Посол Румынии в Азербайджане Василе Соаре отметил, что обе страны заинтересованы в развитии Срединного коридора.

"Румыния и Азербайджан заинтересованы в развитии Среднего коридора, соединяющего Европу и Азию с портами Баку и Констанцы, которые находятся в географически выгодных местах и представляют собой транспортные узлы", - заявил Соаре в четверг на мероприятии по случаю "Национального дня Румынии и 104-й годовщины Великого объединения Румынии".

Он добавил, что отношения между Румынией и Азербайджаном на протяжении многих лет активно развиваются в различны сферах: политике, энергетике, транспорте, культуре.