В Узбекистане появится российский хлопково-текстильный кластер

1 дек. 21:31

На территории Узбекистана в рамках сотрудничества в текстильной отрасли будет создан первый российский хлопково-текстильный кластер, следует из данных Торгпредства РФ.

Российский бизнес настроен наращивать инвестиции в Узбекистан, в том числе за счет участия в формировании новых текстильных кластеров в республике, заявил замминистра промышленности и торговли России Алексей Груздев.

"Сейчас ведем с коллегами работу по созданию первого российского хлопково-текстильного кластера на территории Узбекистана, реализуемого российским инвестором – компанией "Колобовский текстиль", – сказал он в ходе совместного заседания Узбекско-российского делового совета, прошедшего в четверг в Самарканде.

Российская сторона уже приобрела площадку под строительство ткацкой фабрики, подписан меморандум с властями Хорезмской области, завершается согласование вопросов финансирования. В будущем в регионе будет построен хлопкоперерабатывающий завод, это позволит создать полный цикл производства.

Общий объем инвестиций в проект оценивается в 2 млрд рублей.