Азербайджан и Пакистан обсудили сотрудничество в сфере обороны

1 дек. 21:17

В Баку состоялась встреча министра обороны Азербайджана Закира Гасанова и командующего Военно-морскими силами Пакистана Мухаммада Амджад Хана Ниази. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

В ходе беседы было отмечено, что народы Азербайджана и Пакистана связывают узы дружбы и взаимного доверия. Также стороны подчеркнули, что отношения и стратегическое партнерство двух стран развиваются по восходящей.

Ниази акцентировал внимание на том, что подобные встречи важны с точки зрения укрепления двусторонних отношений.

Помимо этого, глава Минобороны Азербайджана и командующий ВМС Пакистана поговорили о перспективах развития двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах.