В Кремле заявили, что ОБСЕ теряет эффективность

1 дек. 21:23

Эффективность Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) снижается на фоне ее отношения к России, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, о том, исключает ли Москва для себя возможность выхода из ОБСЕ, Песков заметил, что организация теряет эффективность.

"В силу той позиции, которую ОБСЕ занимает, автоматически организация теряет свою эффективность. И организация теряет возможность не на словах, а на деле заниматься вопросами безопасности и сотрудничества в Европе", - сказал представитель Кремля.

Противопоставление России, которое "пестуется несколькими последними председательствами", по сути, "не дает организации де-факто заниматься тем, чем она должна заниматься", заметил Песков. "Это, конечно, соответственно снижает эффективность этой структуры и, конечно, вбивает серьезный клин в будущее этой организации", - добавил он.