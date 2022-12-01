1 дек. 21:10

В этом году товарооборот между Россией и Абхазией вырос на 41%, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе своего визита в республику.

"Если говорить об экономических достижениях - товарооборот растет. Уже в этом году он стал больше на 41%", - заявил Володин.

Он отметил, что развивается туризм, все больше россиян выбирают отдых в Абхазии. "Абхазия входит в пятерку стран самых привлекательных для российских туристов. Ваша страна - вторая по популярности среди наших туристов", - сказал спикер Госдумы.

В 2021 году гражданами России было совершено более 5 млн поездок в Абхазию, напомнил Володин.