Тайны подземного города Каппадокии

Каппадокия известна большим количеством подземных городов. Один из них – Деринкую, город, который до сих пор хранит в себе множество тайн. Если в цикле книг Клайва Стейплза Льюиса в волшебную страну Нарнию можно было попасть через платяной шкаф, то в 1960-х годах сказочный сюжет в принципе стал реальностью: после разрушения стены в доме, местный житель обнаружил комнату, о которой даже не подозревал. За ней скрывался проход в многоэтажный подземный город.

Споры о возрасте Деринкую не утихают до сих пор. Некоторые считают, что город построили хетты в 1900-1200 годах до н.э. Также есть мнение, что Деринкую был построен позднее фригийскими племенами в VIII-VII веках до н.э. Происхождение города иногда связывают и с зороастризмом. В одной из священных книг упоминаются подземные убежища, похожие на Деринкую, которые были сооружены царем Джамшидом по указанию верховного бога.

Точная площадь города и сколько людей там проживало, неизвестны. На сегодняшний день исследовано и открыто для посещения туристов восемь этажей. Однако археологи считают, что их может быть гораздо больше: от 12 до 20. Нет точных данных и по населению. По одной из версий, город мог вместить 20 тысяч человек вместе с домашним скотом и припасами еды, по другой - эта цифра могла достигать и 60 тысяч человек. Сторонники последней точки зрения ссылаются на то, что сейчас исследована лишь десятая часть города, а также на то, что Деринкую соединен тоннелями с другими подземными городами в Каппадокии.

Сам Деринкую представляет собой подземные пещеры, вырубленные в мягком туфе. В городе всё было устроено для длительного проживания. Здесь можно найти не только жилые помещения, но и кухни, винные погреба, амбары, загоны для скота, столовые, школы, конюшни, места для собраний, оружейные склады, мастерские, храмы, кладбища. По некоторым данным, были и комнаты для охраны.

Устройство города напоминает лабиринт - некоторые тоннели либо заканчиваются ловушками, либо ведут в тупик – поэтому в нем можно было легко заблудиться чужаку. В случае опасности, неприятель мог быть также блокирован в узких тоннелях (некоторые из них достигали 160-170 см в высоту), с помощью массивных каменных "дверей". Ими можно было перекрыть целые этажи. Такая дверь имела форму диска, высотой до 1,5 метров, и весить до 500 кг. В центре такого диска располагалось отверстие, которое напоминает своеобразный глазок. Город также имел множество потайных ходов.

Отдельно стоит отметить сложную вертикальную систему вентиляции, благодаря которой помещения прекрасно проветривались. Многие до сих пор задаются вопросом, как в те времена, можно было создать настолько продуманную систему. Также вентиляционные шахты служили и колодцами, да и прекрасно распространяли звук.

Как правило, подземные города строились или в качестве защиты от врагов, или для того, чтобы обезопасить население от экстремальных температур. Однако однозначного объяснения причин постройки подземного города Деринкую также нет. Неясно, жили люди в городе постоянно или лишь временно. По самой распространенной точке зрения, город был временным убежищем. В него могли спускаться лишь во время прихода неприятеля. Не обошлось и без фантастических версий о причинах строительства города: Деринкую был построен для защиты от атак с воздуха, так как в то время в воздухе якобы шли битвы ангелов и демонов.

Раскопки в Деринкую продолжаются. Возможно, они помогут в дальнейшем раскрыть все загадки этого места.