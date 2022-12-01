Венецианская комиссия проверит грузинский законопроект "О деолигархизации"

1 дек. 20:57

Парламент Грузии передал Венецианской комиссии английскую версию проекта закона "О деолигархизации". Об этом сообщил спикер парламента Шалва Папуашвили.

"Сегодня мой кабинет уже переслал английскую версию проекта "О деолигархизации" в Венецианскую комиссию с просьбой предоставить нам совместное заключение по поводу этого законопроекта", - цитирует его "Sputnik Грузия".



Спикер парламента также рассчитывает на то, что заключение по грузинскому законопроекту будет принято в скором времени.



Напомним, деолигархизация является одним из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Европейский союз.