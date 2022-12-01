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Венецианская комиссия проверит грузинский законопроект "О деолигархизации"

Венецианская комиссия проверит грузинский законопроект &quot;О деолигархизации&quot;

Парламент Грузии передал Венецианской комиссии английскую версию проекта закона "О деолигархизации". Об этом сообщил спикер парламента Шалва Папуашвили.

 "Сегодня мой кабинет уже переслал английскую версию проекта "О деолигархизации" в Венецианскую комиссию с просьбой предоставить нам совместное заключение по поводу этого законопроекта", - цитирует его "Sputnik Грузия".

Спикер парламента также рассчитывает на то, что заключение по грузинскому законопроекту будет принято в скором времени.

Напомним, деолигархизация является одним из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Европейский союз.

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